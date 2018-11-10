ضبط 470 هاربًا من أحكام قضائية

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تمكنت مباحث القليوبية من ضبط 470 محكومًا عليهم و11 حكم جناية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية، وكل ما من شأنه مخالفة القانون وإعادة الانضباط إلى الشارع القليوبى.

تلقى مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائى بضبط 470 محكوما عليهم بإجمالى أحكام منفذة 7085 حكما 788 حكما جزئيا و76 حكم مستأنف، وتحصيل 6112 جنيهًا غرامات وتحرير 98 مخالفة.

كما تم تحرير 71 قضية مرافق وهم 4 أشغال طريق، 37 إزالة فورية، 10 وصلة كهربائية، 15 إعلانا مخالفا 5 فرش شاى وفحص 14 شقة و50 من قاطنيها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.



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