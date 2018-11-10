» «أبوتريكة»: هذه الأجواء تشبه أحداث ملعب بورسعيد

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ليستر سيتي

المصريون

الاهلى

ابوتريكة

قال محمد أبو تريكة، صانع ألعاب الأهلي والمنتخب الأسبق، إن الظروف التي يمر بها لاعبو فريق ليستر سيتي بسبب وفاة مالك النادي قبل أسبوعين، في حادث مأساوي، تشبه إلى حد كبير الحالة التي مر بها وقت أحداث ملعب بورسعيد.

وأضاف «أبو تريكة» خلال الأستوديو التحليلي لمباراة ليستر وبيرنلي: «مررت بأجواء مشابهة لتلك التي يمر بها لاعبو ليستر سيتي عندما حدثت مذبحة بورسعيد، في تلك الأجواء تفكر في تخليد الشخص الراحل، الذي ساهم في صناعة تاريخ ناديك».

وأكمل: «من الصعب جدًا أن يركز اللاعبون في كرة القدم في مثل تلك الأجواء، مررت بتلك الظروف من قبل، وأعرف أنه لا مجال لخطط وفنيات في تلك المباريات، فقط العاطفة هي ما يسيطر عليك».

وتابع: «مررت بأجواء مشابهة لتلك التي يمر بها لاعبو ليستر سيتي عندما حدثت مذبحة بورسعيد، في تلك الأجواء تفكر في تخليد الشخص الراحل، الذي ساهم في صناعة تاريخ ناديك».

وتعود أحداث مذبحة بور سعيد لعام 2012، حيث رحل 72 مشجعًا من مناصري فريق الأهلي، بسبب أحداث عنف أعقبت مواجهة الفريق أمام المصري البورسعيدي على ملعب الأخير، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأجريت مراسم تأبين للرئيس الراحل قبل مواجهة ليستر سيتي أمام بيرنلي في الجولة الثانية عشرة من منافسات بريميرليج، وهي المواجهة الأولى التي يستضيفها ملعب النادي “كينج باور” منذ الحادث المأساوي الذي كان على أعتاب الملعب ذاته.



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