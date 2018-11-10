» عائلة الانتحارية التونسية ترفض تسلم جثتها

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انتحارية تونس
انتحارية تونس

وكالات - خالد الشرقاوي

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تونس

انتحارية

رفضت عائلة "منى قبلة، منفذة التفجير الانتحاري في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس في أكتوبر الماضي، تسلم جثة ابنتهم من السلطات.

وأكد عمدة منطقة "زردة" في سيدي علوان التابعة لولاية المهدية، أن العائلة تعتبر أن ابنتهم "لا تشرفهم".

وفجرت الإرهابية منى قبلة (البالغة من العمر 30 عاما)، نفسها في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة، باستعمال حزام ناسف تقليدي الصنع قرب دورية للأمن، وأسفر التفجير عن إصابة 15 شرطيا و5 مدنيين بينهم طفلان.

واقتادت القوات الأمنية أفراد عائلة الانتحارية منى قبلة للتحقيق معهم لدى فرقة مكافحة الإرهاب، وتحفظت على جميع أغراضها من وثائق وأجهزة إلكترونية.

ومنى قبلة تخرجت منذ 4 سنوات، وحاصلة على الإجازة في ''الأعمال''، وهي عاطلة عن العمل وتقوم أحيانا برعي الأغنام، ووالدها من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أن والدتها لا تعمل.


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