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ارتفاع حصيلة قتلى تفجيرات مقديشو إلى 53

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وكالات - خالد الشرقاوي

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تفجيرات

الصومال

مقديشو

ارتفعت السبت، حصيلة ضحايا التفجيرات التي هزت مساء الجمعة العاصمة الصومالية مقديشو إلى 53 قتيلا وأكثر من 100 جريح.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن النقيب في الشرطة الصومالية محمد حسين قوله "نؤكد مقتل 53 شخصاً وإصابة أكثر من مئة آخرين في تفجيرات أمس".

وأوضح أن "العديد من المصابين يعانون من جروح مروعة، ما يثير مخاوف من احتمالية ارتفاع عدد القتلى".

وفي السياق نفسه، قال أحمد يوسف، ممرض بمستشفى المدينة، إن مستشفيات مقديشو تستعد لاستقبال تدفق الجرحى، حسب "أسوشيتد برس".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت السلطات الصومالية مقتل 23 شخصًا، بينهم 9 من مسلحي حركة "الشباب"، وإصابة نحو 40 آخرين، في 3 تفجيرات استهدفت فندقا بمقديشو، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.

وأعلنت حركة "الشباب" الصومالية عبر موقع محسوب عليها، مسؤوليتها عن استهداف الفندق.


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