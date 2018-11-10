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بروسيا دورتموند يخطف فوزًا مثيرًا من بايرن ميونخ

الرياضة

بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند
بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند

أمير سعد

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بايرن ميونخ

الدورى الألمانى

دورتموند

حقق فريق بروسيا دورتموند فوزًا مثيرًا على غريمه التقليدى بايرن ميونخ، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب «سيجنال إيدونا بارك»، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الألماني.

أنهى بايرن ميونخ الشوط الأول من المباراة متقدما بنتيجة 1 – 0، سجل هدف الفريق البافارى النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكى فى الدقيقة 26 من زمن اللقاء، مستغلا عرضية زميله سيرجى جانبرى ليقابلها برأسه فى المرمى.

ومع بداية الشوط الثانى نجح ماركو ريوس فى إدارك هدف التعادل لدورتموند من ركلة جزاء فى الدقيقة 49 من زمن المباراة.

ولكن عاد ليفاندوفسكى من جديد ليمنح الفريق البافارى التقدم بالهدف الثانى فى الدقيقة 52، بعد تلقيه عرضية رائعة من جوشوا كيميتش، تابعها البولندى فى شباك أسود الفستفالين.

ونجح ماركوس ريوس فى تسجيل هدف التعادل لدورتموند فى الدقيقة 67، من تصويبة رائعة فشل مانويل نوير حارس بايرن ميونخ فى التصدى لها.

ومنح المهاجم الإسباني باكو ألكاسير فى تسجيل الهدف الثالث لبوروسيا دورتموند فى الدقيقة 73 من عمر المباراة، بعد إنفراد تام بالحارس نوير ليضع الكرة من فوق حارس البافارى.  

بهذا الفوز عزز بوروسيا دورتموند تصدره لجدول ترتيب الدوري الالمانى برصيد 27 نقطة، بينما توقف رصيد بايرن ميونخ عند 20 نقطة فى المركز الثالث.


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