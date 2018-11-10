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"شطة" يكشف تفاصيل خلافه مع حمو بيكا

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مجدي شطة وحمو بيكا
مجدي شطة وحمو بيكا

المصريون ـ متابعات

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نفى مجدى شطة، مغنى المهرجانات، صحة ما تردد عن وجود خلافات بينه وبين حمو بيكا، موضحا: «مفيش بينا خلاف، وإلغاء حفل الإسكندرية دى حاجة بتاعت ربنا، ومشكلتى معاه إنه ذكر اسمي في الحفل بدون علمي».
وطالب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على مقدم برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم» نقابة المهن الموسيقيين بعقد اختبار له، موضحا: «أنا بغني وأنا عندي 12 سنة، وأبلغ من العمر حاليا 29 سنة، وشهرتي تحققت عندما أراد الله ذلك، واعتذر إذا كنت تسببت في إزعاج أي شخص».
وقال «شطة»،: «الشهرة لم تضف لي شيء.. ومعنديش عربية، واللي ربنا كاتبه ليا هشوفه وأنا أؤدى رسالة للشباب لحمايتهم من تعاطى المخدرات، معنديش فرقة أنا بغنى على الدى جى، ومفيش علاقة بيني وبين المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، وأنا مش مطرب مهرجانات، وتعلمت من أغاني أم كلثوم وغيرها».


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