ترامب يُهدد بهذا الأمر الخطير بولاية كاليفورنيا

10 نوفمبر 2018 - 11:10 م

هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بسحب المخصصات المالية الفيدرالية لقوات الإطفاء في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك في حال عجزها عن مواجهة الحرائق التي أسفرت حتى الآن عن مصرع 9 أشخاص.

كما انتقد طريقة التعامل مع حرائق الغابات في كاليفورنيا، وفقًا لشبكة «إيه.بي.سي.نيوز» الأمريكية، اليوم السبت.

وقال ترامب في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي «توتير»: «إنه ليس هناك أى سبب لسقوط مثل هذا العدد الكبير من القتلى في حرائق الغابات بكاليفورنيا سوى أن طريقة التعامل معها متواضعة بل وسيئة».



وتابع: «نخصص مليارات الدولارات سنويا ، ومع ذلك ، تفقد أعداد كبيرة من الضحايا أرواحهم ، وهذا يرجع إلى سوء التعامل مع حرائق الغابات..يجب معالجة مثل هذا الوضع على الفور وإلا فلن ندفع أموالا فيدرالية مستقبلًا».

