تعليق ناري لـ"أديب" بعد هزيمة الأهلي.. هذا ما قاله

علق الإعلامي الشهير عمرو أديب، على خسارة الأهلي أمام الترجي، قائلًا: "إيه اللى انتو بتعملوا دا، إيه اللى انتوا عاملينوا في بعض دا؟".

وأوضح "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، مساء السبت: "حصل إيه يعني لما الأهلي اتغلب، ما جميع الناس بتتغلب، البرازيل والزمالك وبرشلونة كله بيتغلب، إيه المحزنة اللى انتو فيها دي، وإيه الضغط العصبي دا؟، الأهلى ملعبش بنكلة، لا الماتش الأول ولا الثاني، والعدالة الإلهية والحق أن الترجي يكسب، وأي أهلاوي مقتنع بروح الفانلة الحمراء عرف أن النادي الأهلي ملعبش إمبارح".

وأضاف "أديب": "احنا اكتشفنا إمبارح إن الأهلي مش عنده لاعيبه، ولديه مشكلة، وماحدث بالأمس حاجتين أسوء من بعض، أولهما حساسية جمهور الأهلى من الإقتراب من الأهلي"، معقبًا: "أنا جالي رسائل تهديد إمبارح بعدم السخرية من الأهلي، اشمعنا التريقة على الزمالك حلال والأهلي حرام، خدوا الموضوع ببساطة".