تعليق ناري لـ"أديب" بعد هزيمة الأهلي.. هذا ما قاله

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عمرو أديب
عمرو أديب

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علق الإعلامي الشهير عمرو أديب، على خسارة الأهلي أمام الترجي، قائلًا: "إيه اللى انتو بتعملوا دا، إيه اللى انتوا عاملينوا في بعض دا؟".
وأوضح "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، مساء السبت: "حصل إيه يعني لما الأهلي اتغلب، ما جميع الناس بتتغلب، البرازيل والزمالك وبرشلونة كله بيتغلب، إيه المحزنة اللى انتو فيها دي، وإيه الضغط العصبي دا؟، الأهلى ملعبش بنكلة، لا الماتش الأول ولا الثاني، والعدالة الإلهية والحق أن الترجي يكسب، وأي أهلاوي مقتنع بروح الفانلة الحمراء عرف أن النادي الأهلي ملعبش إمبارح".
وأضاف "أديب": "احنا اكتشفنا إمبارح إن الأهلي مش عنده لاعيبه، ولديه مشكلة، وماحدث بالأمس حاجتين أسوء من بعض، أولهما حساسية جمهور الأهلى من الإقتراب من الأهلي"، معقبًا: "أنا جالي رسائل تهديد إمبارح بعدم السخرية من الأهلي، اشمعنا التريقة على الزمالك حلال والأهلي حرام، خدوا الموضوع ببساطة".
كما وجه "أديب"، رسالة للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي قائلًا: "أنت قدوة للشباب والمركز الثاني مش نهاية العالم، والنادي الأهلي وصل للنهائي ومركز محترم، وكان نفسي تلبس الميدالية الشرفية للتأكيد على انهم وصلوا للنهائي وشرفوا مصر". 
وتابع "أديب": "كنت ألبس الميدالية ياكابتن، وعلم لاعبي النادي الروح الرياضية، دا المركز الثاني ياجماعة مش حاجة وحشة، فين الروح الرياضية".
واختتم "أديب" تعقيبه بالقول: "اللى حصل بالأمس too much، واللى ضايقني أن دخل في هذا الأمر رموز، وإعلاميين ورياضيين وصحفيين وفنانيين". 


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