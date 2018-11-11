بالفيديو.. "الإبراشي" يطالب بمحاكمة مروان محسن

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عقب الإعلامي وائل الإبراشي، على خسارة النادي الأهلي لقب بطل دوري أبطال أفريقيا، أمام فريق الترجي التونسي، قائلًا: "إيه اللي حصل للأهلي لا يحقق أي أداء ممتع، الأهلي لم يكن موجود بالأمس في المباراة". 
وقال "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، إنه على الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بإعادة النادي مرة أخرى كفريق للمتعة والانتصارات.
وأضاف "الإبراشي" أن مروان محسن لابد أن يحاكم بتهمة إهدار الفرص، معقبًا: "مش عايز أقول يتحاكم بتهمة الغباء، لم يفعل شيئًا في المباراة، الأهلي في حاجة لعملية انقاذ من الأهلي نفسه". 
ولفت إلى أن عدد كبير ممن يرتدي فانلة النادي الأهلي لا يستحقها، مشيرًا إلى ضرورة أن يصنع النادي الأهلي البهجة والسعادة،، متابعًا: "الأهلي ينهار بهذا الأداء الفاتر والممل، وبهذه النتائج المخيبة للآمال".

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