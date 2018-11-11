» أستاذ قانون يكشف معلومة خطيرة عن مكافحة الفساد

كشف الدكتور مصطفى سعداوي أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، عن أن تكلفة مكافحة الفساد أكبر من الدخل القومي للدولة.



وأوضح "سعداوي"، خلال حواره ببرنامج "الأفوكاتو" على فضائية "القاهرة والناس"، مساء السبت، أن اللجنة التى شكلت بمجلس الوزراء لإقرار ودراسة حالات التصالح في المال العام تعتبر تدخل في عمل القضاء.

وأوضح "سعداوي"، خلال حواره ببرنامج "الأفوكاتو" على فضائية "القاهرة والناس"، مساء السبت، أن اللجنة التى شكلت بمجلس الوزراء لإقرار ودراسة حالات التصالح في المال العام تعتبر تدخل في عمل القضاء.