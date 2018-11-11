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مصرع 4 إثر تحطم طائرة صغيرة بولاية آيوا الأمريكية

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تحطم طائرة سياحية (أرشيفية)
تحطم طائرة سياحية (أرشيفية)

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مصرع طيارين في سقوط طائرة بتكساس

أعلنت الشرطة الأمريكية، السبت، مصرع 4 أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة كانت تقلهم وسط ولاية آيوا الأمريكية.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مكتب شرطة مقاطعة "غوثري" قوله إن الطيار أصيب بنوبة قلبية، فيما حاول طيار متدرب القيام بالهبوط الاضطراري، لكنه فشل بذلك.
وأضاف المكتب في بيان أن الطائرة غابت عن الرادار ليلة الجمعة – السبت على بعد حوالي 6 كيلومترات من مطار "غوثري سنتر".
وعثر الباحثون على حطام الطائرة صباح السبت في مراعي بقر جنوب غربي مركز "غوثري" الذي يبعد نحو 185 كيلومترا جنوب غربي منطقة "لو مارش" حيث أقلعت الطائرة. 

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