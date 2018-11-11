مصرع 4 إثر تحطم طائرة صغيرة بولاية آيوا الأمريكية

11 نوفمبر 2018 - 12:20 ص

أعلنت الشرطة الأمريكية، السبت، مصرع 4 أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة كانت تقلهم وسط ولاية آيوا الأمريكية.



ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مكتب شرطة مقاطعة "غوثري" قوله إن الطيار أصيب بنوبة قلبية، فيما حاول طيار متدرب القيام بالهبوط الاضطراري، لكنه فشل بذلك.



وأضاف المكتب في بيان أن الطائرة غابت عن الرادار ليلة الجمعة – السبت على بعد حوالي 6 كيلومترات من مطار "غوثري سنتر".

