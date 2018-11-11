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هذا ما حدث بين أردوغان وترامب على مائدة عشاء

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أردوغان وترامب

المصريون ووكالات

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تجاذب الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترامب، مساء السبت، أطراف الحديث على مائدة عشاء أقامها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على شرف الدول المشاركة في إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.
وأظهرت صور تم إلتقاطها جلوس الرئيس أردوغان إلى جانب نظيره الأمريكي على طاولة العشاء التي نصبت بمتحف "أورساي" في باريس، وشوهد الزعيمان وهما يتجاذبان أطراف الأحاديث لفترة قصيرة.
ويحل أردوغان ضيفا في باريس استجابة لدعوة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمشاركة في إحياء الذكرى المئوية لاتفاقية وقف إطلاق النار التي أنهت الحرب العالمية الأولى.
ومن المنتظر أن يعقد أردوغان خلال زياراته لقاءات ثنائية مع بعض قادة الدول المشاركين في الفعالية.
ويرافق الرئيس التركي في زيارته عقيلته "أمينة"، ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن. 

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