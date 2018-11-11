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انشقاق وزير إعلام الحوثيين ووصوله الرياض

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أفاد مصدر في الحكومة اليمنية (الشرعية)، السبت، أن وزيراً في ما يسمى بحكومة "الحوثيين" غير المعترف بها دوليا، انشق عن الجماعة، ووصل إلى العاصمة السعودية الرياض.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، للأناضول، إن وزير الإعلام في حكومة الحوثيين عبدالسلام جابر، أعلن انشقاقه عن الجماعة ووصل إلى العاصمة السعودية الرياض.
إلى ذلك دعت السفارة اليمنية في الرياض وسائل الإعلام المختلفة لحضور المؤتمر الصحفي الذي سيعقده جابر في مقرها الأحد.
وقالت، في الدعوة التي اطلع عليها مراسل الأناضول : "يسر سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض، دعوتكم لحضور المؤتمر الصحفي لوزير الإعلام المنشق عن ما يسمى بالمجلس السياسي لحكومة "الحوثيين" الانقلابية، عبدالسلام جابر ، بمقر السفارة، غداً الأحد".
من جهتها أعلنت حكومة "الحوثيين" المشكلة في صنعاء (غير معترف بها دوليا)، تعيين عضو "المكتب السياسي" للجماعة، ضيف الله الشامي، "وزيرا للإعلام" خلفا للوزير المنشق عبد السلام جابر.
وبحسب قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة "أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى قرارا بتعيين ضيف الله الشامي وزيرا للإعلام".
ومنذ نحو 4 أعوام يشهد اليمن حربًا بين القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وبين المسلحين الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني، من جهة أخرى، والذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014. 

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