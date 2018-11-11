نابولي يقلب الطاولة على جنوى في الكالتشو"

11 نوفمبر 2018 - 12:50 ص

قلب فريق نابولي، السبت، تأخره بهدف أمام مضيفه جنوى لفوز بهدفين، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).



وتقدم جنوى بهدف عن طريق الإيفواري كريستيان كوامي في الدقيقة 20 من زمن اللقاء.



وعاد بعدها نابولي بهدفين عبر الإسباني فابيان رويز ودافيدي بيراسكي لاعب جنوى بالخطأ في مرماه في الدقيقتين 62 و86 من زمن المباراة.



وبهذه النتيجة، يحتل نابولي المركز الثاني برصيد 28 نقطة، فيما تجمد رصيد جنوى عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر.

