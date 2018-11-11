» "مصيلحي" يكشف تفاصيل جديدة عن أزمات البطاقات

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الحياة السياسية

الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية
الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية

المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدعم أحد الوسائل التي يتم استخدامها لتحقيق العدالة الاجتماعية، مستدلا بدعم الولايات المتحدة الأمريكية لمن يعانون البطالة ومن هم دون خط الفقر.
وأوضح وزير التموين، خلال لقائه في برنامج «هنا العاصمة»، الذي يعرض على شاشة «سي بي سي»، السبت، أن مفهوم الدعم ظهر في بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية تحت مسمى وزارة الغذاء، متابعاً: «مفهوم الدعم في حد ذاته جيد جدًا، لكننا توسعنا فيه بصورة غير منتظمة».
وأضاف: «الدعم لم يكن يمثل رقمًا يُذكر في بدايات تنفيذه في الخمسينيات نظرًا لقلة أعداد المواطنين نسبيًا، وتم زيادته في نهاية الستينيات، وعقب أزمة الغذاء العالمية في 2008، تمت إضافة المواليد على البطاقات التموينية»، مشيرًا إلى حصول بعض المواطنين على بطاقات تموينية دون استحقاق: «لفترة ما أصبح هناك عدم دقة في البيانات بخصوص بطاقات التموين، وحالة من عدم السيطرة على البيانات».
وأشار إلى تصحيح 25% من بيانات البطاقات التموينية الخاطئة، متابعًا: «هناك مديريات تموين وصل التصحيح بها إلى 100%».
وأكد «مصيلحي» أن تلقي التظلمات سيكون من خلال استمارات ورقية وليس إلكترونيا حتى نهاية نوفمبر الجاري، ووقف البطاقات التي تحتوي على بيانات خاطئة ابتداءً من ديسمبر المقبل، مضيفا: «لن أسمح أن يكون هناك بيانات خاطئة في بطاقات التموين».
ووجه وزير التموين حديثه للمواطنين: «هل يعقل أن يأخذ التموين شخص وهمي، ومصر تمر بضائقة اقتصادية ولديها عجز في الموازنة، ناهيك عن التحديات الاقتصادية الكبرى!، بالطبع الجميع بلا استثناء سيقولون لا».
كما أعلن عن تلقي 3 ملايين طلب إضافة المواليد للفئات الأكثر احتياجاً، متوقعاً إضافة المواليد على البطاقات بعد الموافقة عليها ومراجعتها من خلال مجلس الوزارء خلال يناير 2019.?


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