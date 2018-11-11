كارثة كبرى يفجرها أستاذ تغذية عن عربات الكبدة

أكد الدكتور فوزى الشوبكى، أستاذ التغذية بمركز البحوث أنه لابد من شراء السلع الغذائية من جهة معتمدة، وموثوق بها، وإن الأغذية المتواجدة بالشارع خطيرة جدًا، لأنها معرضة للفيروسات والأتربة، بالإضافة لوجودها فى وسط ملائم جدًا لنمو البكتيريا والفطريات.



وأوضح "الشوبكى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، عند شراء أى سلعة غذائية، لابد من النظر على المكونات، وجهة الإنتاج، وتاريخ الانتاج والصلاحية، مشيرًا إلى أن عربات الأكل بالشوارع ليس لديها وسائل رعاية، وحماية للأكل، وتفتقد للمواصفات القياسية للصحة العامة والنظافة، خصوصًا عربات الكبدة التى يحرص صاحبها على وضع كميات كبيرة من التوابل، ثم يضع الكبدة، التى من الممكن أن تكون تالفة، ووصف انتشار عربات الكبدة بالشوارع، بأنها كارثة ومصيبة كبيرة، ونصح المواطنين بعدم تناولها نهائيًا.

