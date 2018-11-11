شاهد .. مفاجأة مدوية عن الميدالية التي خبأها الخطيب في جيبه

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الترجى

الخطيب

أبدى الدكتور علاء عبد العزيز - أحد مسؤولي البروتوكولات باتحاد الكرة - الجدل الدائر حول الميدالية التي خبأها الكابتن محمود الخطيب - رئيس النادي الأهلي - في جيبه أثناء تكريم لاعبي الترجي بعد فوزهم على الأهلي في نهائي دوري أبطال افريقيا .

وقال "عبد العزيز" : "أولا الكابتن محمود الخطيب كرئيس للبعثة له ميدالية من هذا النوع بمعنى أنه حتى لو وضعها في جيبه عنوة فهي ملكه بالفعل".

وأضاف: "ثانيًا فإن هذه مجرد ميدالية تذكارية ثمنها لا يتعدى 100 جنيه وبالتالي قيمتها الحقيقية في الفوز وليس في قيمتها المالية".

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