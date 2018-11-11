شاهد .. مفاجأة مدوية عن الميدالية التي خبأها الخطيب في جيبه

11 نوفمبر 2018 - 05:32 ص

أبدى الدكتور علاء عبد العزيز - أحد مسؤولي البروتوكولات باتحاد الكرة - الجدل الدائر حول الميدالية التي خبأها الكابتن محمود الخطيب - رئيس النادي الأهلي - في جيبه أثناء تكريم لاعبي الترجي بعد فوزهم على الأهلي في نهائي دوري أبطال افريقيا .



وقال "عبد العزيز" : "أولا الكابتن محمود الخطيب كرئيس للبعثة له ميدالية من هذا النوع بمعنى أنه حتى لو وضعها في جيبه عنوة فهي ملكه بالفعل".



وأضاف: "ثانيًا فإن هذه مجرد ميدالية تذكارية ثمنها لا يتعدى 100 جنيه وبالتالي قيمتها الحقيقية في الفوز وليس في قيمتها المالية".



