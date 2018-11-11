خالد منتصر: هذه حقيقة رفض أسامة كمال دعوتي لشرب الخمر

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خالد منتصر

سخر الدكتور خالد منتصر - الطبيب والكاتب - من هجوم الإعلامي أسامة كمال عليه ، بعدما شن الأخير هجوم عليه ببرنامجه .

وكان "كمال" قال في برنامجه إنه "مساء DMC" موجهًا كلامه لـ"منتصر" و "طارق حجي" : "مش كل واحد دعيته لشرب (كاس) وقالك مبشربش يبقى عنده هوس ديني".

و رد منتصر بتغريدة ساخرة قائلًا: "يحكي أن مذيعاً تم تعذيبه بوضع حجر علي صدره في هجير الصحراء وتم جلده لكي يشرب خمراً علي أنغام أغنية سهير الباروني (وطلب لي بيره) !فرفض ودموع الورع تنهمر علي خدوده وهو يصرخ أحد أحد .. ملحوظة : هذا المذيع لم يقابل من أجبره علي شرب الخمر أصلاً لكنه الكذب لمغازلة رخيصة للشارع السلفي".

وكانت مساجلة اندلعت بين "كمال" و "خالد منتصر" على خلفية رفض الأول لدعوات منع النقاب ، وتأييد الثاني لها.

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