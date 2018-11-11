الرجل الذي سلم الميدالية للخطيب يكشف الحقيقة الكاملة لإخفائها

أحمد عادل شعبان
حسم طارق بوشماوي - عضو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) - الجدل حول الميدالية التي تسلمها الكابتن محمود الخطيب - رئيس النادي الأهلي - ووضعها بجيبه أثناء تكريم لاعبي الترجي عقب فوزهم ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
وقال "بوشماوي" في تصريحات لإذاعة "موزاييك" التونسية: "الميدالية التي قمت بمنحها للخطيب كانت آخر ميدالية ذهبية والبروتوكول يحتم منها للأهلي".
وأضاف: "الخطيب تسلم الميدالية لأنها رئيس الأهلي .. ولا صحة تمامًا لما قالته بعض المواقع بصدد تعمد الخطيب إخفاءها".
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