نائبة بالبرلمان: "فلوس الولادة القيصرية حرام"

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قالت الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الولادة الطبيعية أكثر أمانًا مقارنة بالولادة القيصرية.

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e »، بالأمس: "الطبيب اللي معندوش وقت لا يقوم بعمليات ولادة، وفلوس الولادة القيصرية حرام لو في إمكانية الأم تولد طبيعي والطبيب استسهل".

وأوضحت  أن الولادة الطبيعية توفر للجنين إمكانية التنفس الطبيعي بخلاف الولادة القيصرية التي تهدر فيها الأم كم كبير من الدماء، مشيرة إلى أن الولادة الطبيعية توفر على الدولة أموال شراء الحضانات بالمستشفيات.

وتابعت: "الولادة القيصرية لا تختفي بالخياطة تجميلية، عكس الولادة الطبيعية الصحيحة، ويجب أن ينصح ويرشد الأطباء النساء لفوائد الولادة الطبيعية لأن مهنة الطب أمانة وتحتم عليهم ذلك، والولادة الطبيعية ليست أكثر ألمًا كما يزعم البعض".

وطالبت بضرورة تدريب وتأهيل الأطباء على الولادة الطبيعية، وطرق الولادة الصحيحة لأنها تحتاج مجهود من الطبيب، قائلة: "بعض الأطباء بتستسهل تعمل 6 عمليات قيصرية في اليوم، بدل ما تاخد يوم في ولادة طبيعية، وكمان السيدات بتكون خايفة من ألم الولادة الطبيعية".


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