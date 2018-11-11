» 61 قتيلاً في اشتباكات الحوثيين والقوات اليمنية في الحديدة

11 نوفمبر 2018 - 10:41 ص

أفادت وكالة فرانس برس بمقتل 43 مسلحا على الأقل من جماعة "أنصار الله" الحوثية، و9 من القوات اليمنية باشتباكات وقعت خلال الساعات الـ24 الماضية في محافظة الحديدة غربي اليمن.

ونقلت الوكالة عن مصدر طبي في المستشفى العسكري بالحديدة أن عشرات الجرحى من الطرفين نقلوا إلى مستشفيات خارج المدينة.

ووفقا للوكالة، فإن عدد قتلى الجانبين في الحديدة منذ مطلع نوفمبر الجاري، قد ارتفع إلى 400 شخص.

ويشهد جنوب غربي الحديدة اشتباكات متقطعة بين الطرفين، حيث تواصل القوات الحكومية المدعومة من السعودية والإمارات محاولاتها للتوغل شمالا على الطريق الساحلي باتجاه ميناء الحديدة الاستراتيجي.

واشتدّت المواجهات في الحديدة في الأول من نوفمبر، وأعلنت القوات الموالية للحكومة الخميس الماضي نجاحها في اختراق دفاعات الحوثيين الذين يسيطرون على المدينة منذ 2014، والتوغل في شرق وجنوب المدينة الساحلية.