الأزهر يدين تفجيرات الصومال

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الازهر الشريف

وكالات _ حنان حمدتو

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أدانت مؤسسة الأزهر الشريف التفجيرات الإرهابية التي وقعت وسط العاصمة الصومالية مقديشو، أول أمس وأسفرت عن مقتل 39 مدنيًا وإصابة 40 آخرين.

وأكد الأزهر الشريف في بيان له رفضه القاطع لكل الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين وتروع الأمنين، وهو ما يتنافى مع كل الشرائع الدينية والمواثيق الدولية، مطالبًا المجتمع الدولي بضرورة تضافر الجهود من أجل القضاء على الإرهاب واستئصال عصاباته.

كما تقدم الأزهر الشريف بخالص التعازي للصومال، رئيسًا وحكومةً وشعبًا، ولأسر الضحايا، داعيًا المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وقالت الشرطة الصومالية بالأمس السبت إن عدد القتلى جراء هجوم نفذه انتحاريون ومسلحون عند فندق في العاصمة الصومالية مقديشو ارتفع إلى 39 قتيلاً بعد أن كان العدد الأولي 22 ، وفتح حراس فندق ومكتب إدارة التحقيقات الجنائية المتاخم النار بعد أن انفجرت سيارتان ملغومتان مساء أمس الجمعة ووقع انفجار ثالث في الشارع المزدحم جراء قنبلة مزروعة في مركبة ذات ثلاث عجلات قرب الفندق.


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