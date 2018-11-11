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فى أول ظهور له..

"عودة" يسعى لتحقيق فوز بتروجت على إنبي

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محمد عودة مديرًا فنيًا مؤقتًا للمقاولون
محمد عودة مديرًا فنيًا مؤقتًا للمقاولون

محمد عبد الحارس

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يدخل فريق بتروجت بقيادة مدير الفنى الجديد محمد عودة، اختبارًا صعبًا حينما يلاقى نظيره إنبي فى الخامسة عصر اليوم، على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري

ويسعى "عودة" فى أول ظهور له لتحقيق الفوز الثانى للفريق هذا الموسم للتقدم فى سباق مراكز الجدول بينما يتمسك خالد متولى المدير الفنى لإنبى بخطف النقاط الثلاث لاحتلال زعامة أندية البترول.

ويحتل بتروجت المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط وما زال لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل انبى المركز الحادى عشر برصيد 13 نقطة لديه مباراتان مؤجلتان.


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