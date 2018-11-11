الحكومة تقرر إنشاء شركة وطنية لتطوير منظومة الزراعة فى مصر

11 نوفمبر 2018 - 11:05 ص

قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان إصدار ترخيص لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالاشتراك مع عدد من الجهات الوطنية، في تأسيس شركة مساهمة باسم "الشركة الوطنية المصرية للاستثمار الأفريقي" ، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

ويتم تمويل حصة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من موازنة مشروع المزارع المصرية المشتركة مع الدول الأفريقية والمدرج بخطة ديوان عام الوزارة للعام المالي 2018/2019.

ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في ضوء زيارته إلى تنزانيا في ديسمبر 2017-بتنفيذ مشروعات الإنتاج النباتي والحيواني المتكامل مع دولة تنزانيا للاستفادة مما تمتلكه من ثروة حيوانية ضخمة، حيث يعد المشروع من المشروعات التنموية المصرية والتي توجه إلى القارة الأفريقية بهدف تعزيز التواجد المصري الفعال في الدول الأفريقية بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة.