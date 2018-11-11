«تركى آل شيخ» يوجه رسالة لـ«صلاح»

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وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، رسالة إلى اللاعب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر بسبب أغنية برج الحوت.

وقال "آل شيخ" في رسالة: "أبو صلاح عاوزين حقوق الأغنية".

وكان "صلاح" قد نشر فيديو له علي حسابه الخاص إنستجرام، وهو يغني مع ديان لوفرين أغنية برج الحوت في عربية يقودها الثاني.

جدير بالذكر أن أغنية برج الحوت من غناء الفنان عمرو دياب وكلمات المستشار تركي آل شيخ.


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