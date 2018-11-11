فتاة صعيدية تتقمص دور "مروان" لكسب لقمة العيش

11 نوفمبر 2018 - 11:31 ص

عرضت "بي بي سي عربية"، تقريرًا مصورًا عن فتاة مصرية تدعى "مروة"، من محافظة قنا، اضطرت للعمل على "تروسيكل" والتخفي في ملابس رجل، لكي تكسب قوت يومها.

وأوضح التقرير أنها عملت في العديد من المهن، مثل "قهوجي"، والعمار، وغيرها إلى أن اشترى أحد الجيران هذا "التروسيكل"، وطلب منها العمل عليه فوافقت، لافتة إلى أنها في الصباح تنقل الأطفال إلى المدارس ثم تقوم بنقل السلع.

وقالت مروة في التقرير: "إن الناس يسخرون منها في بعض الأحيان، وينادون عليها باسم أخر هو "مروان"، مؤكدة أنها تريد تجهيز أختها وتسديد الأقساط المتراكمة عليها، وسفر والدتها للعمرة.

شاهد الفيديو..