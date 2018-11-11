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مفتي بشار :الأسد أبلغني بهذا الرد لأردوغان

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مفتي بشار :الأسد أبلغني بهذا الرد لأردوغان
مفتي بشار :الأسد أبلغني بهذا الرد لأردوغان

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أردوغان

بشار

الثورة السورية

لقاء

بدر الدين حسون

قال بدر الدين حسون، مفتي النظام السوري إن الرئيس التركي قدم وعدًا إلى نظام الأسد، قبل انطلاق الثورة السورية في لقاء قديم جمع بينه وبين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبيل انطلاق الثورة السورية.

وأضاف في لقاء مع قناة "النجباء" العراقية، الجمعة الماضية أنه التقى بأردوغان في العاصمة أنقرة مطلع عام 2011، حيث أبدى الرئيس التركي استعداد بلاده لمساعدة النظام السوي في ذلك الوقت، والذي أكد لحسون "الربيع العربي قادم إليكم".

وأوضح أنه حين نقل كلام أردوغان إلى بشار الأسد، قال الأخير : "قل له إننا لا نريد منه مساعدة، وإنما نريد أن يرفع بلاءه عنا"، فاستغرب حسون خاصة أن العلاقات السورية- التركية كانت في أوج تحسنها في تلك الفترة.

ووفق تصريحات حسون، فقد برر الأسد ذلك بقوله : "ما جاء مرة أو ذهب (أردوغان) إلا وطلب منا أن نسمح للأحزاب الدينية أن تعود للتشكيل في سوريا"، في إشارة إلى "الإخوان المسلمين".

وكانت الحكومة التركية أيدت الحراك الشعبي السوري منذ انطلاقته في مارس 2011، ودعمت المعارضة السورية سياسيًا وعسكريًا، كما تطالب مرارًا برحيل الأسد عن السلطة عبر تصريحات مسؤوليها.

وأشار حسون في اللقاء المتلفز إلى أن بعض الصحف التركية طلبت منه مؤخرًا عقد حوارات معها، إلا أنه رفض، طالبًا منها أن تعترف في تقاريرها أن تركيا دربت مقاتلين سوريين ، بحسب وصفه.
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