11 نوفمبر 2018 - 11:36 ص

الجامعة "المصرية الروسية" تختتم حملة التوعية ضد الإدمان بـ "الميناء البري" وتعلن عن حملة توعية صحية ضد فيروس سي

قامت الجامعة المصرية الروسية بالتعاون مع جمعية مستثمري بدر وصندوق مكافحة الإدمان بحملة توعية لأضرار المخدرات على الإنسان والبيئة المحيطة بالميناء البري - طريق مصر السويس .

ووعى المشاركون في الحملة السائقين من مختلف الأعمار من أخطار الإدمان وآثاره السلبية على صحتهم وأسرتهم، إضافة لطرق الوقاية والعلاج .

وكانت الجامعة قد أقامت الأسبوع الماضي اليوم الثقافي للتوعية ضد الإدمان ضمن فعاليات حملة "شباب واعي" والتى تهدف إلى رفع الوعي البيئي والثقافي والصحي لدى الطلاب الجامعة والبيئة المحيطة بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة.

ومن المقرر أن تستأنف الجامعة فاعليات حملة "شباب واعي" من خلال عدة حملات توعية صحية بالجامعة والبيئة المحيطة للتوعية بفيروس سي وأمراض السكر والضغط إضافة لإنطلاق حملة "نظافة وتشجير" .