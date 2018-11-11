3 رؤساء يمثلون العرب في مئوية الحرب العالمية الأولى

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يشارك كل من العاهل المغربي محمد السادس، والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج في فعاليات مئوية الحرب العالمية الأولى.

وورد في بيان صادر عن وزارة القصور الملكية المغربية أمس السبت: "بدعوة من فخامة السيد إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، سيشارك صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الأحد 11 نوفمبر 2018، في احتفالات الذكرى المئوية لهدنة الحرب العالمية الأولى، التي ستنظم بالعاصمة الفرنسية باريس".

وأفاد بيان عن رئاسة الجمهورية التونسية بأن الرئيس التونسي سيسهم إلى جانب عدد من قادة العالم، في إطلاق مبادرة بعنوان "التحالف الدولي من أجل الإعلام والديمقراطية" التي صاغتها لجنة دولية مشكلة من عدد من الشخصيات العالمية وتهدف إلى ضمان حرية وتعددية ونزاهة الإعلام في العالم.

وبمناسبة الذكرى المائة لانتهاء الحرب، انطلقت اليوم الأحد فعاليات منتدى باريس للسلام بمشاركة أكثر من 60 من قادة ورؤساء ورؤساء الحكومات، أبرزهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورؤساء المنظمات الدولية.

ويبحث المنتدى على مدى 3 أيام قضايا السلام والأمن، والبيئة، والتنمية، والمجال الرقمي والتكنولوجيات الحديثة، والاقتصاد الشامل.


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