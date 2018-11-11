» بالصور.. حسناء الأرجنتين تسبب أزمة قبل الـ"ليبرتادورس"

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حسناء الارجنتين
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متابعات- أمينة عبد العال

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تسبب صور نشرتها واندا نارا أو كما تطلق عليها وسائل الإعلام الحسناء الأرجنتينية في إحداث حالة من الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي.

يرجع ذلك إلى  صور نشرتها على حسابها الشخصي قبل "كلاسيكو" الأرجنتين بين بوكا جونيورز وريفر بليت في نهائي كأس ليبرتادوريس.

ونشرت زوجة المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي ووكيلة أعماله صورة لها بزي بوكا جوينيورز، وعلقت "هذه الصورة لعائلتي وأصدقائي".

وأثارت صورة الأرجنتينية التي تمتلك شعبية كبيرة في إيطاليا والأرجنتين، جدلا بين متابعيها، الذين وصفوها "بالخائنة"، كونها مشجعة لريفر بليت.

ولكن نارا سرعان ما نشرت صورة أخرى لها بزي منتخب الأرجنتين، دعت فيها للعب مباراة أرجنتينية "تهز العالم وتبتعد عن العنف".

وهدأت نارا جمهورها عندما نشرت صورة ثالثة، بزي ريفر بليت، وكتبت " من أجل قلبي"، لتؤكد ولاءها للفريق الملقب بـ"لوس ملينيوس".

ولكن عددا من مشجعي ريفر بليت لم يتقبلوا الفكرة، حيث علق أحدهم: "مشجع ريفر بليت الحقيقي لا يرتدي قميص بوكا أبدا".

وتعد واندا من أشهر زوجات اللاعبين في إيطاليا، وذلك بسبب الجدل الكبير الذي دار حول علاقتها مع إيكاردي، حيث قامت بخيانة شريكها السابق، اللاعب الأرجنتيني ماكسي لوبيز، وإقامة علاقة مع إيكاردي، قبل الزواج منه لاحقا.

وسيلتقي بوكا جونيورز مع غريمه التقليدي ريفر بليت في ذهاب نهائي كأس ليبرتادوريس الأحد، في مواجهة قوية قد تشهد أحداث عنف وإثارة كبيرة.


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