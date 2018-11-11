25 نوفمبر الحكم علي المتهمين بأحداث عنف مدينة نصر

11 نوفمبر 2018 - 12:56 م

حجزت محكمة جنايات القاهرة والمعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة 8 متهمين باحداث عنف مدينة نصر التي وقعت أحداثها في 28 ديسمبر 2013، لجلسة 25 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربينى وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وحسام عبد الرسول.

وكانت محكمة النقض قد قضت بالغاء أحكام الإدانة الصادرة ضد المتهمين بالسجن 5 سنوات لكل منهم وقررت إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى.

وكانت النيابة قد احالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد ان أسندت لهم عدد من التهم اهمها ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، والتجمهر والتظاهر دون تصريح، والعمل على قلب نظام الحكم وإسقاط دستور الدولة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة واشتراكهم مع آخرين فى تجمهر موْلف من أكثر 5 أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر.