» 25 نوفمبر الحكم علي المتهمين بأحداث جامعة الأزهر

11 نوفمبر 2018 - 12:58 م

حجزت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة 7 متهمين، فى أحداث حريق كلية التجارة بجامعة الأزهر عام 2013، لجلسة 25 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار وسكرتارية ايمن القاضى .

والمتهمون هم أسامة زيد وعلي قاعود ومحمد يسري ومصطفى عبد الموجود وعمر عبد العال وعدي محمد، وآخر.

وكانت النيابة، قد وجهت إلى متهمين تهمًا تتعلق بقيامهم بالاشتراك وآخرين لإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، بقصد إعلان الفوضى، وتنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدي للممتلكات العامة بجامعة الأزهر،بالإضافة إلى قيامهم بتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف في أحداث الشغب التي شهدتها الجامعة.