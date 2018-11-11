  • الأحد 11 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:42 م
بحث متقدم
ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول "صلاح" وفولهام

الأهلى

النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار مدير أمن الأهلى

صورة الخبر

إحراج دبلوماسي لترامب في زيارته لفرنسا

البرلمان

مشروع بـ"البرلمان" لحذف خانة الديانة

"كاف" يهنئ الخطيب بعيد ميلاده الـ62

أول قرار من "كاف" بعد الاعتداء على حافلة الأهلى فى تونس

الاهلية

الحكومة ترتب "سيناريوهين" لقانون الجمعيات الأهلية

صلاح

"صلاح" يسبب أزمة جديدة في المنتخب تعرف عليها

أرشيفية

بعد مرور 100 عام.. حقائق مرعبة عن الحرب العالمية الأولى

فيس بوك

تفاصيل "الفيس بوك" المصرى المنتظر عرضه فى البرلمان

وزير الحوثيين المنشق : الأيام القادمة مزيد من الانشقاقات

وزير الحوثيين المنشق : الأيام القادمة مزيد من الانشقاقات

«الري» لـ«المصريين»: نمتلك الإنذار المبكر للأمطار

آخر الأخبار

السيول
السيول

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

"البحوث الزراعية": طرق الري بمصر خاطئة

#

انطلاق حملة "اتكلم مصري" للحفاظ على الهوية الوطنية

#

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

#

ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين لـ66

قالت المهندسة هالة رمضان، رئيس الإدارة المركزية بقطاع التخطيط بوزارة الري، إن مركز التنبؤ بالأمطار أعلن حالة الطوارئ منذ بداية فصل الخريف، موضحة إصدار التحذيرات بالمناطق المعرضة للأمطار منذ 3 أيام قبل حدوثها.

وأضافت رمضان، في تصريحات صحفية: أن المركز به غرفة سيول مدعمة بوحدة الإنذار المبكر بالسيول تعمل من خلال متابعة الظواهر المناخية خاصة الأمطار باستخدام نظام الاستشعار عن بعد لمساعدة متخذي القرار على التعامل مع الموقف، فضلا عن الاستعدات المبكرة للمناطق المتوقع هطول الأمطار بها.

وأكدت مديرة المركز، أن ما حدث من سيول في السعودية والكويت كانت مرصودة على خرائط المركز، موضحة أن الخرائط رصدت ارتفاع معدلات الأمطار لدرجة 15 مللي.

وأوضحت صعوبة تعرض مصر لنفس درجة السيول التي ضربت دول الخليج، مشيرة إلى أن الأمطار المتوقعة متوسطة إلى منخفضة.

وحول الأماكن التي قد تكون معرضة لسيول شديدة، قالت إنها حلايب وشلاتين وجنوب سيناء وعدد من المناطق بالغردقة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

بائعة الخضار وصحافة المواطن

فراج إسماعيل

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

شركاء.. أشقاء..

حسام فتحي

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «بسمة وهبة» تستفيق من غيبوبتها.. وزوجها: «ادعولها»
» حرائق كاليفورنيا تلتهم منزل كاردشيان
» شاهد.. "عارية" تعترض موكب ترامب في فرنسا
» 25 نوفمبر الحكم علي المتهمين بأحداث جامعة الأزهر
» ترامب وأردوغان يبحثان تطورات مقتل "خاشقجي"
» «سيد البلد» يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة النجوم
» 61 قتيلاً في اشتباكات الحوثيين والقوات اليمنية في الحديدة
» "المصرية الروسية" تختتم حملة التوعية ضد الإدمان بـ "الميناء البري"
» مفتي بشار :الأسد أبلغني بهذا الرد لأردوغان
» بالصور.. حسناء الأرجنتين تسبب أزمة قبل الـ"ليبرتادورس"
» حفظ بلاغ الصحفية مي الشامي في واقعة التحرش بها

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • عصر

    02:43 م

  • فجر

    04:58

  • شروق

    06:23

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي