«الري» لـ«المصريين»: نمتلك الإنذار المبكر للأمطار

11 نوفمبر 2018 - 12:59 م

قالت المهندسة هالة رمضان، رئيس الإدارة المركزية بقطاع التخطيط بوزارة الري، إن مركز التنبؤ بالأمطار أعلن حالة الطوارئ منذ بداية فصل الخريف، موضحة إصدار التحذيرات بالمناطق المعرضة للأمطار منذ 3 أيام قبل حدوثها.

وأضافت رمضان، في تصريحات صحفية: أن المركز به غرفة سيول مدعمة بوحدة الإنذار المبكر بالسيول تعمل من خلال متابعة الظواهر المناخية خاصة الأمطار باستخدام نظام الاستشعار عن بعد لمساعدة متخذي القرار على التعامل مع الموقف، فضلا عن الاستعدات المبكرة للمناطق المتوقع هطول الأمطار بها.

وأكدت مديرة المركز، أن ما حدث من سيول في السعودية والكويت كانت مرصودة على خرائط المركز، موضحة أن الخرائط رصدت ارتفاع معدلات الأمطار لدرجة 15 مللي.

وأوضحت صعوبة تعرض مصر لنفس درجة السيول التي ضربت دول الخليج، مشيرة إلى أن الأمطار المتوقعة متوسطة إلى منخفضة.

وحول الأماكن التي قد تكون معرضة لسيول شديدة، قالت إنها حلايب وشلاتين وجنوب سيناء وعدد من المناطق بالغردقة.