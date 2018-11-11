إحراج دبلوماسي لترامب في زيارته لفرنسا

11 نوفمبر 2018 - 01:08 م

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لفرنسا، تزامنًا مع الذكرى المئة لانتهاء الحرب العالمية الأولى، جاءت وسط إحراج دبلوماسي لترامب من عدة جهات.

وتابعت الصحيفة، في تقريرها، أن لقاء دونالد ترامب مع إيمانويل ماكرون في باريس، أمس السبت، كان محاطًا بإحراج دبلوماسي كبير للرئيس الأمريكي.

أولاً: صحيفة لوموند الفرنسية ذكرت أنه في مناسبة سابقة دبلوماسية في واشنطن، تسببت في إحراج الرئيس الأمريكي في الخلط بين دول البلطيق والبلقان.

وبعد ذلك، وسط احتفالات في العاصمة الفرنسية للاحتفال بالذكرى المئوية لإنهاء الحرب العالمية الأولى، ألغيت زيارة رئاسية مقررة إلى المقبرة الأمريكية لمقبرة لضحايا الحرب العالمية الأولى تقع شمال شرق فرنسا، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان من المقرر أن يقوم ترامب - خلال زيارته الحالية لباريس - بزيارة مقبرة "آيزن مارن" الأمريكية الواقعة بالقرب من قرية "بيلو" الفرنسية والتي كانت موقعًا لمعركة عام 1918 تصدت فيها القوات الأمريكية والفرنسية للقوات الألمانية ولقي فيها أكثر من 1800 أمريكي مصرعهم ليضع إكليلاً من الزهور ويقف دقيقة حداد على أرواح الضحايا.

بدلاً عن ذلك، قام كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي وزوجته بالإضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بزيارة المقبرة بدلا من ترامب.

في خضم السخط الدولي، تعرض "ترامب" لانتقادات شديدة من قبل حفيد زعيم بريطانيا السابق، وينستون تشرشل، نيكولاس سواميس، الذي كتب على تويتر: "لقد ماتوا وهم متصدون بشجاعة للعدو، وبرغم ذلك لم يتمكن "ترامب" من تحدٍ الطقس ليعبر عن احترامه لوفاته"

وفي السياق، وصف نيكولاس بيرنز، وهو دبلوماسي أمريكي خدم للرئيسين الجمهوري والديمقراطي، هذا التصرف من قبل "ترامب" بأنه "مثير للدهشة".

وتساءل "بيرنز" "هل الرئيس حقًا لن يزور المقبرة العسكرية الأمريكية اليوم في فرنسا؟" "من واجبه تكريم جنودنا الذين حاربوا في 1917-18".

في المقابل، انتقدت بعض المنظمات ترصف "ترامب"، عاقدين مفارقة بين زيارة الأخير لمقبرة اليهود التي تلقوا حتفهم عقب إطلاق ناري على معبد في ولاية في أمريكا، حيث قتل 11 شخصًا على الأقل، لكنه "اليوم، سيتخلى عن تكريم أبطال أمريكا الذين سقطوا في الحرب العالمية الأولى، والبقاء في غرفته في الفندق، بسبب بعض الأمطار".

ومن ناحية أخرى، سلطت الصحيفة الضوء على تغريدة "ترامب" الغربية على ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولي، إذا احتفل ترامب بعيد ميلاد الـ243 لمشاة البحرية الأمريكية، وفي أمر آخر، عندما سأل الرئيس عن زيارته لفرنسا: "هل هناك شيء أفضل للاحتفال به من نهاية الحرب، خاصة تلك التي كانت واحدة من أكثر الحروب دموية والأسوأ في كل العصور؟"

ومثل زعماء البلطيق، زار ماكرون واشنطن في أبريل من هذا العام، و كهدية، أحضر لـ "ترامب" شجرة من مقبرة "بيلو"، إلا أن اكتشف بعض ذلك، أن الشتلة التي زرعها ترامب وماكرون في حديقة البيت الأبيض، قد اختفت وتم أخذها مؤقتًا ليتم وضعها في الحجر الصحي.