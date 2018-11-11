» شاهد.. "عارية" تعترض موكب ترامب في فرنسا

11 نوفمبر 2018 - 01:22 م

حاولت ناشطة من حركة Femen، اعتراض موكب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بصدر عارٍ تماما، عند توجهه إلى قوس النصر في باريس.

وقالت، قناة BFMTV، إن فتاة عارية الصدر اخترقت الطوق الأمني وتخطت رجال الدرك المنتشرين على طول الشانزليزيه، وهرعت نحو سيارة دونالد ترامب صارخة: "لستم صناع سلام حقيقيون"، قبل أن يعتقلها رجال الأمن.

ويشارك ترامب في فعاليات واسعة النطاق في باريس بمناسبة الذكرى المئوية لإنهاء الحرب العالمية الأولى إلى جانب العشرات من رؤساء الدول والحكومات.

وفيمن (Femen) هي جماعة احتجاجية نسائية أوكرانية-فرنسية، تدافع عن حقوق المرأة ومقرها في باريس، وتأسست في عام 2008. وأصبحت المنظمة معروفة دوليا بتنظيم احتجاجات عارية.

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