» حرائق كاليفورنيا تلتهم منزل كاردشيان

11 نوفمبر 2018 - 02:02 م

دفعت حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الكثير من نجوم الغناء والسينما لترك منازلهم هناك.

وكانت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان ونجمة البوب ليدي جاجا من بين الآلاف الذين فروا من منازلهم جراء الحريق.

وأخلت كاردشيان منزلها هي وزوجها كاني وست يوم الخميس وكتبت على تويتر يوم الجمعة وتقول "علمت أن النيران وصلت إلى منزلنا... ولكن تم احتواؤها بشكل أفضل الآن وتوقفت".

وبثت ليدي جاجا تسجيلا مصورا على حسابها على إنستجرام يفيد بأنها أخلت منزلها في ماليبو يوم الجمعة ويعرض لقطات لدخان أسود متصاعد.