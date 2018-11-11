الإعدام لـ 7 متهمين في قتل ضابط بالإسماعيلية

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أرشيفية

متابعات- الدويني فولي

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الإسماعيلية

النقض

أيدت محكمة النقض، حكم الإعدام بحق سبعة متهمين في قضية استشهاد معاون مباحث الإسماعيلية النقيب أحمد أبو دومة، ورفضت الطعون في القضية، وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد صبري جاد قضت بإعدام شنقا على 7 أشخاص لإدانتهم بقتل ضابط شرطة، وجاء بمنطوق الحكم أن كلا من أحمد محي الدين جاد وسيد على محمد وإبراهيم حسن محمد وحازم محمد صلاح وذكي عصام ذكي وعصام محمد عطا واحمد سالم محمد، لإدانتهم بقتل ضابط شرطة أحمد أبودومة معاون مباحث قسم شرطة ثالث خلال عام 2013، والتزامهم جميعا بالمصاريف الجنائية.

كما قضت المحكمة بمعاقبة كل المتهم أحمد محمد إبراهيم بالحبس مع الشغل لمدة عامين وإلزامه بدفع المصاريف الجنائية وبمعاقبة المتهم أحمد عبد الوهاب عبد المنعم حسانين بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 5 آلاف جنيه عما اسند إليه وإلزامه بدفع المصاريف الجنائي بتهمة التستر على هاربين مع مصادرة الأسلحة النارية والبيضاء والذخيرة المضبوطة وإحالة الدعوة المدنية إلي المحكمة المختصة.

وتعود إحداث القضية إلي نوفمبر 2013 عندما استشهد النقيب أول أحمد رضوان عبد الجواد أبودومة الضابط بوحدة مباحث قسم ثالث، حال تفقده الحالة الأمنية والقوة المرافقة بناحية مساكن المرحلة الخامسة، دائرة القسم على إثر إطلاق النار عليه من 7 أشخاص يستقلون دراجة نارية، وسيارة ماركة دايو حمراء اللون والاستيلاء على سلاحه الشخصي، وتبادل أفراد القوة المرافقة إطلاق النار مع المتهمين.


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