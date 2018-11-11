بالفيديو.. «صلاح» يقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي

11 نوفمبر 2018 - 04:14 م

نجح ليفربول في الفوز على نظيره فولهام، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم، الأحد، على ملعب «آنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وسجل هدفى ليفربول فى مباراة اليوم، محمد صلاح وشيردان شاكيرى فى الدقيقتين 41 و53 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد ليفربول إلى 30 نقطة فى صدارة الدورى الانجليزى مؤقتاً فى انتظار ما ستفسر عنه نتيجة مباراة الديربى التى تجمع بين ناديا مانشستر سيتى ومانشستر يونايتد فى السادسة والنصف مساء اليوم بملعب "الاتحاد"، بينما توقف رصيد فولهام عند خمس نقاط فى المركز الاخير.

ورفع النجم المصرى محمد صلاح، رصيده من الأهداف فى ملعب "آنفيلد" إلى 34 هدفاً منذ انضمامه لصفوف "الريدز" خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادماً من روما الإيطالى مقابل 42 مليون يورو بجانب 8 ملايين يورو "حوافز".

وخاض محمد صلاح 36 مباراة بمختلف المسابقات مع ليفربول بملعب "آنفيلد" سجل خلالها 34 هدفاً، كما "الفرعون المصري" رصيده من الأهداف فى النسخة الحالية من مسابقة الدوري الانجليزي إلى 6.