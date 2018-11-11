العثور على جثة مسن متعفنة بنجع عتمان فى قنا

11 نوفمبر 2018 - 04:16 م

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على جثة مسن فى حالة تعفن كامل بنجع عتمان، التابع لمركز دشنا شمال محافظة قنا، وتكثف أجهزة الأمن من تحرياتها حول الواقعة.

البداية عندما تلقي اللواء مجدى القاضى، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد العثور على جثة إبراهيم.م.ب.ا 58سنة، من نجع عتمان، مركز دشنا، وتم تسليم الجثة لمشرحة مستشفى فاو قبلى.

وتكثف أجهزة الأمن من تحرياتها حول ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.