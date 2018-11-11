«عبدالعال» يطالب برفع أسعار تذاكر المترو

11 نوفمبر 2018 - 04:19 م

طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إعادة النظر في سعر تذكرة مترو الأنفاق، مشددًا على ضرورة تحرير سعر التذكرة، قائلًا: "السعر الاجتماعي لتذكرة المترو سيؤدي إلى تشغيله دون كفاءة"، حسب قوله.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 470 لسنة 2018، بالموافقة على ترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لتوريد (32) قطار لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (الخط الثالث) المرحلتين الثالثة والرابعة (مجموعة ج 5) والمُوقعة في القاهرة بتاريخ 2018/8/26.

وأضاف عبدالعال: "عايزين مترو جيد ومتطور وسعر اجتماعي أمر غير مقبول"، وبالتالي لا بد من السعر الاقتصادي غير المؤلم والمرن لتذكرة المترو، الذي يراعى فيه تكلفة التشغيل.

وتابع: "لا بد من إعادة النظر في تذكرة المترو من أجل نقل جيد، ولا حل لضمان تقديم خدمة جيدة لمترو الأنفاق، إلا من خلال تحرير سعر تذكرة المترو" وفق قوله.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن المواطنين: "بيركبوا سيارات القطاع الخاص رغم ارتفاع تكلفتها قائلا: "الناس بتذهب للقطاع الخاص وتركب الميكروباصات بتكلفة عالية".