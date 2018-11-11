11 نوفمبر 2018 - 04:21 م

تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة، تحريات مُكثّفة لسرعة كشف غموض العثور على جثة سايس أسفل كوبري فيصل بالقرب من نقطة مرور فيصل.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا، مفاده العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، أسفل كوبري فيصل.

وبانتقال رجال المباحث تبين أن الجثة لسايس جراج في المنطقة، ووجه العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، بفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة بمكان العثور على الجثة لمحاولة التوصل لهوية الجاني.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.