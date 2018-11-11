  • الأحد 11 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:11 م
بحث متقدم
خاشقجي

تحديد موعد صلاة الغائب على «خاشقجي»

لاعبي المنتخب

بسبب اعتذار «صلاح».. إلغاء ودية المنتخب أمام الإمارات

تذاكر المترو الجديدة

«عبدالعال» يطالب برفع أسعار تذاكر المترو

كنيسة

تفاصيل اقتحام كنيسة في عين شمس

محمد صلاح

بالفيديو.. «صلاح» يقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي

وزير التموين، علي المصيلحي

ندرس إلغاء الدعم لمن يزيد راتبه عن 7 آلاف جنيه

الإعدام شنقا لـ3 متهمين بقتل سيدة وعامل

الإعدام لـ 7 متهمين في قتل ضابط بالإسماعيلية

عفروتو

السجن 3 سنوات للضابط المتهم بقتل "عفروتو"

الأهلى

النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار مدير أمن الأهلى

صورة الخبر

إحراج دبلوماسي لترامب في زيارته لفرنسا

العثور على جثة سايس أسفل كوبري فيصل

قضايا وحوادث

جريمة قتل
ارشيفية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

ذبح سائق في الإسماعيلية

#

العثور على جثة موظف متعفنة بالإسكندرية

#

نهاية العشق الحرام .. أصيبت عشيقته بنزيف فتركها تموت

#

ضبط المتهمين بقتل شخص وإلقاء جثته بترعة في قليوب

الاجهزة الامنية

الجيزة

كوبرى فيصل

جثة سايس

تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة، تحريات مُكثّفة لسرعة كشف غموض العثور على جثة سايس أسفل كوبري فيصل بالقرب من نقطة مرور فيصل.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا، مفاده العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، أسفل كوبري فيصل.

وبانتقال رجال المباحث تبين أن الجثة لسايس جراج في المنطقة، ووجه العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، بفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة بمكان العثور على الجثة لمحاولة التوصل لهوية الجاني.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

بائعة الخضار وصحافة المواطن

فراج إسماعيل

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

شركاء.. أشقاء..

حسام فتحي

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الإعدام لـ7 متهمين بقتل معاون مباحث الإسماعيلية
» شقيقة "زلطة" أهالي المتهمين عرضوا علينا مليون جنيه
» إحالة محاكمة 16 مُتهمًا في "التمويل الأجنبي" لـ 17 نوفمبر
» إحالة رئيس القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين للجنايات
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وريال بيتيس
» العثور على جثة سايس أسفل كوبري فيصل
» تأجيل محاكمة رئيس مباحث حدائق القبة بقضية تعذيب "زلطه"
» "ماكرون": آثار الحرب العالمية الأولى لم تُمح بعد
» السجن 3 سنوات للضابط المتهم بقتل "عفروتو"
» «بسمة وهبة» تستفيق من غيبوبتها.. وزوجها: «ادعولها»
» حرائق كاليفورنيا تلتهم منزل كاردشيان

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • عشاء

    06:34 م

  • فجر

    04:58

  • شروق

    06:23

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي