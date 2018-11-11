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إحالة رئيس القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين للجنايات

قضايا وحوادث

النائب العام المستشار نبيل صادق
صورة أرشيفية

مصطفى صابر

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الرشوة

الجنايات

النائب العام

احالة رئيس شركة القابضة للصناعات

قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، إحالة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، وآخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامه بطلب وتقاضى عطايا تمثلت فى مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أدائه أعمال وظيفته وقيام باقى المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط فى تقديمها.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، عن أن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية طلب وتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من نائب مدير مبيعات شركة جرين لاند جروب وصاحب شركة الفرح للتجارة والتوزيع، بوساطة سكرتير مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وكذا طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة دلة مصر بوساطة كل من مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لشئون الاتصال السياسى، والمستشار الإعلامى لوزارة التموين والتجارة الداخلية؛ مقابل تسهيل إجراءات إسناد عمليات توريد السلع الغذائية لتلك الشركات، وموافقة على صرف مستحقاتها المالية الناشئة عن التوريد.

وأقرت مالكة شركة دلة مصر، ومستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لشئون الاتصال السياسى، ومستشار الوزارة الإعلامى، ومالكى شركة "أرزاق للتجارة والتوريدات العمومية"، وصاحب شركة "الفرح للتجارة والتوزيع"، ومدير مبيعات شركة "جرين لاند جروب"، ونائبه بالتحقيقات، ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها وشهادات الشهود والمستندات والمبالغ المالية المضبوطة عن طلب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق من مالكة شركة دلة مصر مبلغ مليونين و700 ألف جنيه، وأخذه مبلغ 224 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمليات توريد منتجات شركتها إلى الشركة رئاسته، وسرعة صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد.

كما تضمنت التحقيقات طلبه من مالكى شركة "أرزاق للتجارة والتوريدات العمومية" مبلغ 7 ملايين و500 ألف جنيه، أخذ منه مبلغ 375 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمليات توريد منتجات شركتهما إلى الشركة رئاسته، وسرعة صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد، وكذا طلبه وأخذه من صاحب شركة "الفرح للتجارة والتوزيع" مبلغ 270 ألف جنيه وعطايا عينية بقيمة 61 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمليات توريد منتجات شركته إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية وسرعة صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد.

وكشفت التحقيقات عن طلبه وأخذه عطايا عينية أخرى بقيمة 28 ألف جنيه من مدير مبيعات شركة جرين لاند جروب، وطلبه لكريمته قلادة من الذهب والألماس بقيمة 24 ألف جنيه أخذتها الأخيرة.

 وطلب أيضا تعيينها بشركة جرين لاند جروب براتب شهرى 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل موافقته على صرف المستحقات المالية لشركته لدى الشركة رئاسته.

 وثبت من التحقيقات حصوله على كسب غير مشروع بلغ مقداره 982 ألف جنيه نتيجة ارتكابه جرائم الرشوة.


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