تفاصيل اقتحام كنيسة في عين شمس

11 نوفمبر 2018 - 04:34 م

اقتحم شخص كنيسة مارجرجس بعين شمس، واعتدى على العاملين بها باستخدام آلة حادة "قطعة حديدية"، ما أسفر عن إصابة فردين من العمال بالكنيسة، إلا أن فردي شرطة من المكلفين بحراسة الكنيسة تمكنا من ضبطه بمعاونة بعض العاملين الآخرين.

البداية، كانت بدخول أحد الأشخاص في العقد الخامس من العمر، إلى الكنيسة من شارع آدم من خلال باب جانبي، وفور دخوله للكنيسة ظل يردد عبارات بصوت عال من بينها "يا كفرة أنا هقتلكم كلكم"، وعندما سمعه العمال جمعوا حوله ليعتدي بقطعة الحديد على اثنين منهما ويصيبهما بجروح، حتى تدخل فردا الشرطة بعدما سمعا الصياح والصوت العالي وتمكنا من شل حركته وإلقاء القبض عليه بمعاونة العمال.

واقتاد الأمن المتهم إلى قسم شرطة عين شمس وحرر محضر بالواقعة، وأحيل لنيابة عين شمس، حيث تم تشكيل فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار شريف عيسوي، رئيس النيابة، وأحمد علي، وكيل النيابة، والذي بدأ في سماع أقوال المتهم والمصابين وشهود العيان، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

ومن خلال الفحص تبين أن المتهم يدعى "إسلام فرج عبد ربه" 23 سنة، عاطل، ومقيم قرب الكنيسة، ويعانى من مرض نفسى، ويتلقى العلاج، وأكد أفراد أسرته أن المتهم يتعاطى المخدرات وخاصة مخدر الفودو، وهو ما أثر على حالته النفسية والعصبية، وجار معالجته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التى باشرت التحقيق.