» إحالة محاكمة 16 مُتهمًا في "التمويل الأجنبي" لـ 17 نوفمبر

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جنايات القاهرة

التمويل الاجنبى

محاكمة 16 متهم

قررت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة العاشرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، تأجيل نظر إعادة محاكمة 16 مُتهمًا لجلسة 17 نوفمبر، مع إحالتها للدائرة الخامسة عشر المنعقدة في عابدين برئاسة المستشار محمد علي الفقي، حيث أنها دائرة الاختصاص وفقًا لقرار الجمعية العمومية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي حسين عبد الخالق وعضوية المستشارين أسامة محمد أبو صافى ومنتصر أحمد لطفي وأمانة سر أيمن عبد اللطيف.

كانت محكمة النقض قضت بإلغاء أحكام الحبس الصادر بحق 16 متهمًا بينهم 3 أمريكيين على أن تعاد محاكمتهم أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.

 كانت النيابة أحالت للمحاكمة في هذه القضية 43 متهما منهم 14 مصريا و29 أمريكيا وأوروبيا وعربيا، ووجهت لهم تهمًا بتلقي معونات أجنبية بلغت قيمتها 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، عاقبت في يونيو 2013، 27 متهمًا غيابيًا، بالسجن 5 سنوات بينهم 18 أمريكيًا والباقي من جنسيات مختلفة جميعهم مسئولين بفروع منظمات أجنبية في مصر وعاقبت 5 متهمين حضوريًا بالحبس سنتين منهم أمريكي وألمانية و3 مصريين، وعاقبت 11 مصريًا آخرين حضوريًا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وغرمت كل متهم ألف جنيه.

 كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بإعداد تقارير بأنشطة المنظمة الدولية وإرسالها إلى المركز الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية، والحصول تمويل مباشر على حساباتهم البنكية ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، مقابل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونًا، والذي أخل بسيادة الدولة المصرية.


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