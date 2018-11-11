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بعد فقدان الأمل في العثور على جثته..

تحديد موعد صلاة الغائب على «خاشقجي»

عرب وعالم

خاشقجي
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محمد فضل

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بعد فقدان الأمل في العثور على جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وإعلان السلطات التركية إيقاف البحث عنها، دعت خطيبته خديجة جنكيز جميع المسلمين بأداء صلاة الغائب عليه بعد صلاة الجمعة القادمة.

وقال رئيس بيت الإعلاميين العرب في تركيا توران كشلاكجي، الأحد، إنه تقررت إقامة صلاة الغائب على روح خاشقجي، الذي قُتل بقنصلية بلاده في إسطنبول، مطلع أكتوبر 2018.

ودعت خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي، المسلمين في كل مكان، لإداء صلاة الغائب على روح جمال خاشقجي. وخصت جنكيز في دعوتها المسلمين في المسجد النبوي في المدينة المنورة مسقط رأس خاشقجي والمكان الذي أوصى أن يدفن فيه، لأداء صلاة الغائب على روحه.

وقالت في تغريدة لها في موقع تويتر:  أدعو جموع المسلمين لإقامة صلاة الغائب على روح #جمال_خاشقجي في ععموم مساجد العالم الإسلامي وفي المسجد النبوي في المدينةالمنورة بعد صلاة الجمعة القادمة الموافق 16 نوفمبر،وأن يرفعوا اكفهم بالدعاء سائلين المولى عز وجل أن يسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء.

 وحسب تصريحات لكشلاكجي، الذي يعد من أصدقاء خاشقجي المقربين، فإن صلاة الغائب ستقام في جامع الفاتح، أحد أكبر مساجد مدينة إسطنبول، الجمعة القادم، بمشاركة عدد من المسؤولين وحضور كبير من العرب والأتراك.

وأضاف كشلاكجي أن بيت الإعلاميين العرب خاطب رئاسة الشؤون الدينية التركية، لكي تتضمن خطبة الجمعة في مساجد تركيا ذكراً لقصة الصحفي خاشقجي وقضية مقتله في قنصلية بلاده.

ويأتي هذا التحرك، بعد يوم من تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت 10 نوفمبر 2018، بأنه لا توجد بأيدي السلطات التركية أي وثيقة أو دليل بخصوص الجثة.

وكانت صحيفة «صباح» التركية قد ذكرت أن قتلة الصحفي جمال خاشقجي تخلَّصوا من جثته برميها في أنابيب شبكة الصرف الصحي، بعد تذويبها في مادة «الأسيد» الحمضية.

وكتبت الصحيفة الموالية للحكومة التركية من دون ذكر مصادر، أن فحص العينات التي أُخذت من مياه الصرف الصحي سمح بالكشف عن آثار المادة الحمضية. وتابعت أن المحققين يعتبرون أن جثة الصحافي المعارض للسلطات السعودية تم تذويبها في الحمض، وعند الحصول على مادة سائلة بما فيه الكفاية سكبها منفذو الجريمة في أنابيب الصرف الصحي.


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