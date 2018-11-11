بسبب اعتذار «صلاح».. إلغاء ودية المنتخب أمام الإمارات

11 نوفمبر 2018 - 04:48 م

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، إلغاء ودية الفراعنة أمام الإمارات، المقرر لها يوم 20 نوفمبر الجاري، على ملعب آل نهيان بأبوظبي.

وقال إيهاب لهيطة، المدير التنفيذي للاتحاد، أن الساعات الماضية شهدت عدم اتفاق شركة بريزنتيشن راعي اتحاد الكرة مع الاتحاد الإماراتي، حول الحقوق الخاصة بالمباراة الودية.

وأضاف أنه من الصعب مشاركة لاعبي الأهلى فى المباراة لارتباطهم بمواجهة الوصل الإماراتي يوم 22 نوفمبر الجاري في اياب دور ال16 للبطولة العربية.

يأتي هذا في الوقت الذي اشترطت فيه الامارات حضور منتخب مصر للمباراة بكامل نجومه، غير ان اللاعبين المحترفين يرفضون لعب اللقاء، لتجنب إرهاقهم وعلى رأسهم النجم محمد صلاح، جناح ليفربول والفراعنة.