  • الأحد 11 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:08 م
بحث متقدم
خاشقجي

تحديد موعد صلاة الغائب على «خاشقجي»

لاعبي المنتخب

بسبب اعتذار «صلاح».. إلغاء ودية المنتخب أمام الإمارات

تذاكر المترو الجديدة

«عبدالعال» يطالب برفع أسعار تذاكر المترو

كنيسة

تفاصيل اقتحام كنيسة في عين شمس

محمد صلاح

بالفيديو.. «صلاح» يقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي

وزير التموين، علي المصيلحي

ندرس إلغاء الدعم لمن يزيد راتبه عن 7 آلاف جنيه

الإعدام شنقا لـ3 متهمين بقتل سيدة وعامل

الإعدام لـ 7 متهمين في قتل ضابط بالإسماعيلية

عفروتو

السجن 3 سنوات للضابط المتهم بقتل "عفروتو"

الأهلى

النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار مدير أمن الأهلى

صورة الخبر

إحراج دبلوماسي لترامب في زيارته لفرنسا

بسبب اعتذار «صلاح».. إلغاء ودية المنتخب أمام الإمارات

الرياضة

لاعبي المنتخب
لاعبي المنتخب

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«صلاح» خارج حسابات المنتخب أمام الإمارات

#

4 أسباب وراء تدهور مستوى "صلاح" مع الريدز

#

مجدى عبد الغني لوكيل "صلاح": "من أنت"

#

«مبارك» يُهاجم المنتخب بسبب أدائه أمام السعودية

الامارات

مصر

المصريون

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، إلغاء ودية الفراعنة أمام الإمارات، المقرر لها يوم 20 نوفمبر الجاري، على ملعب آل نهيان بأبوظبي.

وقال إيهاب لهيطة، المدير التنفيذي للاتحاد، أن الساعات الماضية شهدت عدم اتفاق شركة بريزنتيشن راعي اتحاد الكرة مع الاتحاد الإماراتي، حول الحقوق الخاصة بالمباراة الودية.

وأضاف أنه من الصعب مشاركة لاعبي الأهلى فى المباراة لارتباطهم بمواجهة الوصل الإماراتي يوم 22 نوفمبر الجاري في اياب دور ال16 للبطولة العربية.

يأتي هذا في الوقت الذي اشترطت فيه الامارات حضور منتخب مصر للمباراة بكامل نجومه، غير ان اللاعبين المحترفين يرفضون لعب اللقاء، لتجنب إرهاقهم وعلى رأسهم النجم محمد صلاح، جناح ليفربول والفراعنة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

بائعة الخضار وصحافة المواطن

فراج إسماعيل

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

شركاء.. أشقاء..

حسام فتحي

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شقيقة "زلطة" أهالي المتهمين عرضوا علينا مليون جنيه
» إحالة محاكمة 16 مُتهمًا في "التمويل الأجنبي" لـ 17 نوفمبر
» إحالة رئيس القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين للجنايات
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وريال بيتيس
» العثور على جثة سايس أسفل كوبري فيصل
» تأجيل محاكمة رئيس مباحث حدائق القبة بقضية تعذيب "زلطه"
» "ماكرون": آثار الحرب العالمية الأولى لم تُمح بعد
» السجن 3 سنوات للضابط المتهم بقتل "عفروتو"
» «بسمة وهبة» تستفيق من غيبوبتها.. وزوجها: «ادعولها»
» حرائق كاليفورنيا تلتهم منزل كاردشيان
» شاهد.. "عارية" تعترض موكب ترامب في فرنسا

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • عشاء

    06:34 م

  • فجر

    04:58

  • شروق

    06:23

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي