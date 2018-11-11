  • الأحد 11 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:10 م
بحث متقدم
خاشقجي

تحديد موعد صلاة الغائب على «خاشقجي»

لاعبي المنتخب

بسبب اعتذار «صلاح».. إلغاء ودية المنتخب أمام الإمارات

تذاكر المترو الجديدة

«عبدالعال» يطالب برفع أسعار تذاكر المترو

كنيسة

تفاصيل اقتحام كنيسة في عين شمس

محمد صلاح

بالفيديو.. «صلاح» يقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي

وزير التموين، علي المصيلحي

ندرس إلغاء الدعم لمن يزيد راتبه عن 7 آلاف جنيه

الإعدام شنقا لـ3 متهمين بقتل سيدة وعامل

الإعدام لـ 7 متهمين في قتل ضابط بالإسماعيلية

عفروتو

السجن 3 سنوات للضابط المتهم بقتل "عفروتو"

الأهلى

النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار مدير أمن الأهلى

صورة الخبر

إحراج دبلوماسي لترامب في زيارته لفرنسا

ضحية قسم الحدائق

شقيقة "زلطة" أهالي المتهمين عرضوا علينا مليون جنيه

قضايا وحوادث

زلطة
زلطة

متابعات- مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

الأمن يبحث عن هاربين سرقوا 2.5 مليون جنيه من سيدة أعمال

#

ضبط سارقي مليون و800 ألف جنيه من سيارة أدوية

#

ضبط المتهمين بخطف طفل وطلب فدية من والده

#

"البدلة" لـ"تامر حسنى" يحقق إيرادا خياليا

اهالي المتهمين

مليون جنية

شقيقة زلطة

ضحية قسم الحدائق

قالت شقيقة أحمد سيد عيد، الشهير بـ"زلطة"، ضحية رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، الذي لقي مصرعه نتيجة التعذيب داخل القسم، أن أهالي المتهمين عرضوا عليهم مليون جنيه لكنهم رفضوا، مؤكدة أن زوجة شقيقها هي من قبلت الدية.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، قررت تأجيل محاكمة رئيس مباحث حدائق القبة ومعاون و4 أمناء شرطة، متهمين بتعذيب محتجز حتى الموت داخل القسم إلى جلسة 13 نوفمبر الجاري لرد القاضي.

وشهدت الجلسة الماضية مفاجآت؛ حيث عدلت زوجة المجني عليه عن أقوالها في تحقيقات النيابة، بعد اتهامها تامر فراج رئيس المباحث ووحدة قسم شرطة حدائق القبة بتعذيب زوجها حتى الموت، لكنها في جلسة عدلت عن أقوالها، وكتبت إقرارا تنفي فيه كل التهم عن المتهمين الموجودين في القفص.

وبسؤال رئيس المحكمة لها عن سبب عدولها عن أقوالها، أفادت بحصولها على تعويض مادي من المتهمين قائلة للمحكمة: "ده نصيبه وأجله".

كما عدل شاهد الإثبات، في جلسة المحاكمة الماضية، عن أقواله التي أدلى بها في تحقيقات النيابة، حيث كان قد اعترف في التحقيقات، أنه شاهد المتهمين يعذبون المجني عليه وتعدوا عليه بالضرب بالأقدام، بعد إجباره على الجلوس على "بطنه" ووصف دور كل متهم في تعذيب المجني عليه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

بائعة الخضار وصحافة المواطن

فراج إسماعيل

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

شركاء.. أشقاء..

حسام فتحي

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شقيقة "زلطة" أهالي المتهمين عرضوا علينا مليون جنيه
» إحالة محاكمة 16 مُتهمًا في "التمويل الأجنبي" لـ 17 نوفمبر
» إحالة رئيس القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين للجنايات
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وريال بيتيس
» العثور على جثة سايس أسفل كوبري فيصل
» تأجيل محاكمة رئيس مباحث حدائق القبة بقضية تعذيب "زلطه"
» "ماكرون": آثار الحرب العالمية الأولى لم تُمح بعد
» السجن 3 سنوات للضابط المتهم بقتل "عفروتو"
» «بسمة وهبة» تستفيق من غيبوبتها.. وزوجها: «ادعولها»
» حرائق كاليفورنيا تلتهم منزل كاردشيان
» شاهد.. "عارية" تعترض موكب ترامب في فرنسا

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • عشاء

    06:34 م

  • فجر

    04:58

  • شروق

    06:23

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي