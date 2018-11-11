» شقيقة "زلطة" أهالي المتهمين عرضوا علينا مليون جنيه

11 نوفمبر 2018 - 04:56 م

قالت شقيقة أحمد سيد عيد، الشهير بـ"زلطة"، ضحية رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، الذي لقي مصرعه نتيجة التعذيب داخل القسم، أن أهالي المتهمين عرضوا عليهم مليون جنيه لكنهم رفضوا، مؤكدة أن زوجة شقيقها هي من قبلت الدية.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، قررت تأجيل محاكمة رئيس مباحث حدائق القبة ومعاون و4 أمناء شرطة، متهمين بتعذيب محتجز حتى الموت داخل القسم إلى جلسة 13 نوفمبر الجاري لرد القاضي.

وشهدت الجلسة الماضية مفاجآت؛ حيث عدلت زوجة المجني عليه عن أقوالها في تحقيقات النيابة، بعد اتهامها تامر فراج رئيس المباحث ووحدة قسم شرطة حدائق القبة بتعذيب زوجها حتى الموت، لكنها في جلسة عدلت عن أقوالها، وكتبت إقرارا تنفي فيه كل التهم عن المتهمين الموجودين في القفص.

وبسؤال رئيس المحكمة لها عن سبب عدولها عن أقوالها، أفادت بحصولها على تعويض مادي من المتهمين قائلة للمحكمة: "ده نصيبه وأجله".

كما عدل شاهد الإثبات، في جلسة المحاكمة الماضية، عن أقواله التي أدلى بها في تحقيقات النيابة، حيث كان قد اعترف في التحقيقات، أنه شاهد المتهمين يعذبون المجني عليه وتعدوا عليه بالضرب بالأقدام، بعد إجباره على الجلوس على "بطنه" ووصف دور كل متهم في تعذيب المجني عليه.