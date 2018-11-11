» وفاة سجين داخل قسم شرطة سيدي سالم

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وفاة مسجون

توفى مسجون في حكم جزئي بمركز شرطة سيدي سالم بكفر الشيخ، داخل محبسه، نتيجة شعوره بإعياء شديد، ما أدي إلى وفاته على الفور قبل وصوله للمستشفى، حيث استقبل مستشفى سيدي سالم المركزي، "علي.ز.ع"، 60 سنة، متوفيًا بعد ادعاء تعرضه لإعياء شديد داخل محبسه، خلال تنفيذه حكم قضائي جزئي مدته 6 أشهر.

 وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة أفاد في تقريره أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة توقف عضلة القلب، ولا توجد شبهة جنائية، فيما تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى سيدي سالم المركزي، تحت تصرف النيابة.

وكان المحبوس يقضي عقوبة حبس لمدة 3 أشهر، منذ 3 أبريل 2017، على ذمة القضية 2220 لسنة 2016، جنح مستأنف المركز "مبان"، وتحرر عن ذلك الواقعة المحضر 5304 لسنة 2017، إداري مركز سيدي سالم، وصرحت النيابة بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.


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