» الاتحاد الأفريقي يطلب تغيير مقره

11 نوفمبر 2018 - 05:57 م

طلب أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، نقل مقر «الكاف» من المكان الموجود به حاليا بمدينة 6 أكتوبر وتخصيص مكان آخر لبناء مقر جديد.

وبناءً على هذا الطلب كانت زيارة المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي "كاف"، للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدعم طلب "كاف" الذي يرغب في ترسيخ وجوده داخل مصر وزيادة استثماراته.

وكان الاتحاد الأفريقي أكد أن المقر القديم لم يعد مناسبا لحجم نشاطات "كاف" ويدرس بناء مقر جديد بإمكانيات عالمية ويخدم القارة السمراء في أمور كثيرة وأهمها تطوير العنصر البشري في القارة السمراء في مجال كرة القدم.

يذكر أن "كاف" له مقران في مصر الأول بجوار اتحاد الكرة بالجبلاية، والثاني المقر الحالي الذي تم افتتاحه بمدينة 6 أكتوبر منذ سنوات قليلة.