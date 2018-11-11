» «طولان» يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة النجوم

11 نوفمبر 2018 - 06:00 م

أعلن الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بقيادة حلمى طولان، قائمة فريقه لمواجهة النجوم المقرر إقامتها غدًا الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري العام.

وجاءت قائمة الاتحاد كالتالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان، محمود الزنفلي.

خط الدفاع: كريم الديب، محمد بازوكا، محمد جبر، محمود رزق، أحمد مجدى.

خط الوسط: نور السيد، خالد الغندور، ديديه كوريه، أحمد داودا، محمد حسن، فوزى الحناوى، رزاق سيسيه.

خط الهجوم: خالد قمر، محمد عبد المجيد، محمد جدو.