» «طولان» يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة النجوم

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بقيادة حلمى طولان، قائمة فريقه لمواجهة النجوم المقرر إقامتها غدًا الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري العام.
وجاءت قائمة الاتحاد كالتالى:
حراسة المرمى: الهانى سليمان، محمود الزنفلي.
خط الدفاع: كريم الديب، محمد بازوكا، محمد جبر، محمود رزق، أحمد مجدى.
خط الوسط: نور السيد، خالد الغندور، ديديه كوريه، أحمد داودا، محمد حسن، فوزى الحناوى، رزاق سيسيه.
خط الهجوم: خالد قمر، محمد عبد المجيد، محمد جدو.
فجر04:59 ص
فجر
04:58
شروق
06:23
ظهر
11:44
عصر
14:43
مغرب
17:04
عشاء
18:34